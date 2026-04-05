Пеклецова победила в общем зачете многодневки «Большой Вудъявр»

Алина Пеклецова выиграла общий зачет лыжной многодневки «Большой Вудъявр» в рамках заключительного этапа Кубка России-2025/26.

В воскресенье, 5 апреля, 20-летняя спортсменка победила в масс-старте в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка страны в Кировске. После шести гонок ее время составило 2 часа 3 минуты 57,6 секунды. Пеклецова одержала четыре победы.

Второе место в общем зачете заняла Дарья Непряева, ее отставание — 2 минуты 52,2 секунды. На третьей позиции расположилась Дарья Канева (+2 минуты 56,1 секунды).

Финал Кубка России в формате лыжной многодневки проходил с 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске (Мурманская область).

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