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Сегодня, 11:55

Мельниченко выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка России, Большунов — второй

Руслан Минаев
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Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России. Турнир проходит в Чусовом.

Спортсмен показал время 35 минут 5,4 секунды. Второе место занял Александр Большунов, отстав на 0,8 секунды. Третьим финишировал Илья Семиков (+20,8).

Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль

1. Андрей Мельниченко — 35 минут 5,4 секунды

2. Александр Большунов +0,8 секунды

3. Илья Семиков +20,8

4. Павел Соловьев +21,5

5. Артем Мальцев +32,4

Александр Большунов
Андрей Мельниченко
Илья Семиков
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