«Логинов не обязан размахивать шашкой или брать на себя чужую ответственность». Чепалова дала совет лучшему биатлонисту России
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова поддержала лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, который регулярно подвергается нападкам в связи с допинговым прошлым. В 2009 году Чепалова сама получила двухлетнюю дисквалификацию за допинг.
— Саша абсолютно нормально, адекватно себя ведет, — считает Чепалова. — Он не обязан сейчас размахивать шашкой или брать на себя чужую ответственность. Его дело — выступать и выигрывать медали. Если кому-то хочется узнать что-то еще, пусть они идут и сами узнают. Саша тут ни при чем.
— В 2009-м вы написали открытое письмо в адрес президента Международного олимпийского комитета с жесткой критикой ВАДА. Сейчас придерживаетесь той же позиции?
— Конечно. ВАДА ломает карьеры спортсменам, а все молчат. Есть ощущение, что наша, российская сторона не особенно напрягается, чтобы кого-то защитить. Не понимаю, зачем сейчас в принципе раздувать тему допинга, ставить ее во главу угла. В России всегда все было с этим нормально. А сейчас мы просто кому-то помешали, и за это нас стали травить. Я всегда говорила: если спортсмен сильный, он будет для всех как заноза в одном месте. Вот от нас и хотят избавиться, используя допинг как повод. (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-yuliya-chepalova-o-pobedah-bolshunova-kak-vada-lomaet-karery-sportsmenam-1651750/