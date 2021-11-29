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«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии». Иверсен опубликовал фото с Клебо

09:13

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен опубликовал в Instagram фотографию со своим соотечественником Йоханнесом Клебо после первого этапа Кубка мира в финской Руке.

«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии», — написал Клебо в публикации.

Публикация от Emil Iversen (@emilivers)

Напомним, что норвежские лыжники снялись с гонки преследования из-за погодных условий в Руке. Перед стартом температура опустилась до минус 22 градусов по Цельсию. В результате весь пьедестал заняли российские лыжники: первое место — Александр Большунов, вторая позиция — Сергей Устюгов, третья строчка — Артем Мальцев.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW1I5YNsKAL/

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Карен Саркисян все материалы автора
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