«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии». Иверсен опубликовал фото с Клебо
09:13
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен опубликовал в Instagram фотографию со своим соотечественником Йоханнесом Клебо после первого этапа Кубка мира в финской Руке.
«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии», — написал Клебо в публикации.
Напомним, что норвежские лыжники снялись с гонки преследования из-за погодных условий в Руке. Перед стартом температура опустилась до минус 22 градусов по Цельсию. В результате весь пьедестал заняли российские лыжники: первое место — Александр Большунов, вторая позиция — Сергей Устюгов, третья строчка — Артем Мальцев.
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