«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии». Иверсен опубликовал фото с Клебо

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен опубликовал в Instagram фотографию со своим соотечественником Йоханнесом Клебо после первого этапа Кубка мира в финской Руке.

«Летим домой после посредственного уикенда в Финляндии», — написал Клебо в публикации.

Напомним, что норвежские лыжники снялись с гонки преследования из-за погодных условий в Руке. Перед стартом температура опустилась до минус 22 градусов по Цельсию. В результате весь пьедестал заняли российские лыжники: первое место — Александр Большунов, вторая позиция — Сергей Устюгов, третья строчка — Артем Мальцев.