Легков запустил флешмоб «спасибо врачам»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков на фоне эпидемии коронавируса запустил флешмоб «спасибо врачам». Лыжник поблагодарил педиатра своего сына.

«Вся эта история с коронавирусом показала не только важность гречки в нашей жизни, — написал Легков в Instagram. — Она показала большие и добрые сердца наших людей и, в первую очередь, врачей. Их готовность к трудностям и нестандартным ситуациям. В это тяжелое время медики придают нам уверенность, что все будет хорошо — особенно, когда находят возможность не только за считанные дни переоборудовать помещения больниц, но и запускают при этом свои веселые флешмобы с просьбой к нам оставаться дома. А мы в ответ запускаем свой — #СпасибоВрачам !

В моей жизни было много врачей, но сейчас самый главный медик для нашей семьи — это педиатр Ольга Олеговна Погорелова. Кандидат медицинских наук, научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, она всегда проявляет искреннее внимание и заботу о своих маленьких пациентах... Благодарю ее и всех наших медиков. Мы очень ценим и любим вас!"

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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