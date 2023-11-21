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Сегодня, 11:41

Легков возмутился предложению норвежцев ограничить количество пар лыж на сезон

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Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение NRK по сокращению количества пар лыж у спортсмена до четырех на сезон.

«Не знаю, от чего они отталкиваются, но потом мы будем бегать в одном ботинке, с одной линзой и в половине шапки. В принципе, все равно, в чем разница, у кого какое количество лыж. У кого-то 50 пар, у кого-то 40. Из этих 40-50 пар есть несколько, которые более-менее едут, а есть те, которые не едут, и они их возят с собой и все. Потом они все равно меняют на дополнительные, на лучшие», — сказал Легков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Легков задался вопросом, как норвежские эксперты предлагают ограничить количество пар лыж для спортсмена на сезон.

«В основном спортсмен бежит всего на одной паре лыж. Он же не выходит на трех парах: одни на руках, вторые на ногах и третьи сверху на голове. Соответственно, из всего количества своих лыж, он выбирает самую лучшую пару. Так в чем разница? Они же не бегут на десяти парах сразу же. Я не понимаю, как они будут контролировать, у кого сколько пар. Если у одного спортсмена будет 12 пар, а у другого 13, то его дисквалифицируют за то, что у него на одну пару больше?» — добавил Легков.

Норвежская государственная вещательная компания NRK выдвинула предложение ограничить лыжников четырьмя парами лыж на сезон ради экономии и уравнивания возможностей, оставив две для конькового хода и две для классики.

Александр Легков
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