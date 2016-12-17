16:12 17 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков – третий в масс-старте в Ля-Клюзе, Сундбю – второй

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Норвежец Финн Крог стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во французском Ля-Клюзе. Второе место занял его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Замкнул тройку россиянин Александр Легков.

Еще один представитель России Сергей Устюгов финишировал пятым. В первые 30 также попали Андрей Мельниченко и Евгений Дементьев.

Ля-Клюз (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 15 км (С)

1. Крог (Норвегия) – 34.09,3

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 0,3

3. ЛЕГКОВ (Россия) – 3,1

4. Тонсет (Норвегия) – 12,1

5. УСТЮГОВ (Россия) – 25,3

6. Хейккинен (Финляндия) – 25,4...

21. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 1.05,0...

27. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 1.21,6...

31. ЧЕРВОТКИН (Россия) – 1.38,5...

48. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.14,1

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1847_28_0/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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CanagliaVova

usuns, я свой опус ниже специально для тебя сочинял :-D

00:29

usuns

а наши то в зачете среди здоровых (не астматиков) - 1й и 2й )))

20:38 17 декабря

Айртон

Поздравления Крогу и Сундбю!)

16:53 17 декабря

CanagliaVova

Сейчас все борцы с астматиками на Легкова ополчатся. Держись, Саня! :-D

16:34 17 декабря

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