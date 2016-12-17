Легков – третий в масс-старте в Ля-Клюзе, Сундбю – второй

Норвежец Финн Крог стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во французском Ля-Клюзе. Второе место занял его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Замкнул тройку россиянин Александр Легков.
Еще один представитель России Сергей Устюгов финишировал пятым. В первые 30 также попали Андрей Мельниченко и Евгений Дементьев.
Ля-Клюз (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 15 км (С)
1. Крог (Норвегия) – 34.09,3
2. Сундбю (Норвегия) – отставание 0,3
3. ЛЕГКОВ (Россия) – 3,1
4. Тонсет (Норвегия) – 12,1
5. УСТЮГОВ (Россия) – 25,3
6. Хейккинен (Финляндия) – 25,4...
21. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 1.05,0...
27. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 1.21,6...
31. ЧЕРВОТКИН (Россия) – 1.38,5...
48. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.14,1
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1847_28_0/
CanagliaVova
usuns, я свой опус ниже специально для тебя сочинял :-D
00:29
usuns
а наши то в зачете среди здоровых (не астматиков) - 1й и 2й )))
20:38 17 декабря
Айртон
Поздравления Крогу и Сундбю!)
16:53 17 декабря
CanagliaVova
Сейчас все борцы с астматиками на Легкова ополчатся. Держись, Саня! :-D
16:34 17 декабря