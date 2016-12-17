Легков – третий в масс-старте в Ля-Клюзе, Сундбю – второй

Норвежец Финн Крог стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во французском Ля-Клюзе. Второе место занял его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Замкнул тройку россиянин Александр Легков.

Еще один представитель России Сергей Устюгов финишировал пятым. В первые 30 также попали Андрей Мельниченко и Евгений Дементьев.

Ля-Клюз (Франция)

Кубок мира

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Масс-старт, 15 км (С)

1. Крог (Норвегия) – 34.09,3

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 0,3

3. ЛЕГКОВ (Россия) – 3,1

4. Тонсет (Норвегия) – 12,1

5. УСТЮГОВ (Россия) – 25,3

6. Хейккинен (Финляндия) – 25,4...

21. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) – 1.05,0...

27. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 1.21,6...

31. ЧЕРВОТКИН (Россия) – 1.38,5...

48. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.14,1