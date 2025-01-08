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Легков считает Коростелева потенциальным участником Олимпиады

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что в случае предоставления российской стороне одной квоты на соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады 2026 года в Италии поехать на Игры должен Савелий Коростелев.

«Хотелось бы в это верить или мечтать об этом, но мне кажется, что вряд ли. А если и вернут, то дадут минимальную квоту, а кто поедет, будет уже решаться на уровне страны. Может, отправят молодежь. Я бы отправил Савелия Коростелева. Он заслужил это результатами. Ему сейчас 21 год, но спортивный век короткий — десять лет пролетают очень быстро.

Конечно, нужно будет отталкиваться и от того, кто будет на тот момент лучше всех готов. Они могут сказать, что будет «1+1», но потребуют назвать имена уже в июле. Но может получиться так, что мы сделаем выбор, а к зиме их состояние не будет позволять хорошо выступить, тогда потребуется замена. Коростелев реально молодец», — приводит слова Легкова ТАСС.

Коростелеву 21 год, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Александр Легков
Савелий Коростелев
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