Легков считает, что простуда Большунова никак не скажется на его форме

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал «СЭ» готовность Александра Большунова и Сергея Устюгова к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе.

«Если у Александра минимальная простуда, то это никак не скажется на состоянии его формы. В остальном, посмотрим. Что касается Устюгова, то они вместе с тренерским составом обсудят и поймут, какие ему лучше гонки бежать, они хорошо общаются. Если Сергей захотел бы пробежать какие-то гонки, думаю, он обсудит с тренерами, и они уже поймут, выставлять его на одну из гонок, либо нет. На чемпионате мира Сергей побежит те гонки, в которых он рассчитывает на медали», — сказал Легков «СЭ.

Ранее тренер сборной России Бородавко заявил, что Александр Большунов перед стартом мирового первенства подхватил легкую простуду. Также президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов может полностью пропустить ЧМ-2021, который начнется 25 февраля и завершится 7 марта.

(Екатерина Звенигородская)