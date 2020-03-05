Легков считает, что перекос в пользу спринтов не идет на пользу лыжным гонкам
Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков в интервью «СЭ» высказал мнение, что перекос в пользу спринтов в ущерб длинным гонкам не идет на пользу этому виду спорта.
— Перекос в сторону спринтов не идет лыжам на пользу?
— Нет, конечно. У нас не так много спринтеров. Я не понимаю, что норвежцам еще надо. Они и так все выигрывают, доминируют. Зачем им убирать 50 км? Чтобы вообще только они были на пьедестале?
— Ну, в этом сезоне общий зачет почти наверняка выиграет Большунов.
— Это говорит о том, что сейчас Большунов более универсальный лыжник, чем Клебо. Все же на табло. Нисколько не умаляю заслуг Йоханнеса — он очень крутой спортсмен. Но общий зачет Кубка мира — штука наглядная. (Владимир Иванов)
Полностью интервью Александра Легкова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/pochemu-v-norvegii-hotyat-otmenit-holmenkollenskiy-marafon-intervyu-aleksandra-legkova-1649617/