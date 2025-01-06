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Легков считает, что Нортуг назвал «Тур де Ски» скучным из-за отсутствия российских спортсменов

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на слова норвежца Петтера Нортуга, который назвал «Тур де Ски» скучным и незрелищным из-за сокращения формата.

«Уверен, что Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов, а во-вторых, из-за отсутствия дистанций, которые были в прошлом. Кроме того, интереснее было, когда последнюю гонку в гору бежали по гандикапу, а не как сейчас — масс-старт», — приводит ТАСС слова Легкова.

Российский лыжник также отметил, что за «Тур де Ски» интереснее наблюдать, когда гонка проходит в разных странах.

«Если все будет проходить в одной стране, то, наверное, в таком формате гонка умрет», — добавил он.

Победителями «Тур де Ски» в нынешнем сезоне стали норвежцы Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг.

Источник: ТАСС
Александр Легков
Петтер Нортуг
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