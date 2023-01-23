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Сегодня, 15:41

Легков рассказал о планах стать тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель Олимпиады 2014 года в лыжных гонках Александр Легков может начать тренерскую карьеру.

«Карьеру нужно начинать, умея это делать. Планы есть, мысли есть, возможно, в будущем стану тренером, я знаю, что для этого нужно. Нужно быть очень аккуратными с детьми, с моими мыслями и тренировками они могут устать за лето и бросить. Еще тренером нужно родиться, так что все возможно в этой жизни», — приводит слова Легкова ТАСС.

Легкову 39 лет, в 2018 году он объявил о завершении карьеры. Лыжник является олимпийским чемпионом в марафоне, серебряным призером Игр 2014 года в эстафете и двукратным призером чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16860985
Александр Легков
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