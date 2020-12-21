Легков поддержал Нортуга, получившего тюремный срок

Российский лыжник Александр Легков пожелал норвежцу Петтеру Нортугу поскорее выйти из тюрьмы. Ранее Нортуг был осужден на семь месяцев за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. Также он был пожизненно лишен водительских прав.

«Желаю ему побыстрее оттуда выбраться, — цитирует Легкова ТАСС. — Вправит ли это ему мозги? Однозначно, такие истории заставляют задуматься о будущем».

В середине августа Нортуг сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин.

Позднее стало известно, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция, поэтому обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения было снято.