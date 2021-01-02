Легков отреагировал на второе место Ступак в масс-старте «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал итоги женского масс-старта классическим стилем в Валь-Мюстаире (Швейцария) в рамках «Тур де Ски». Лучший результат среди российских лыжниц показала Юлия Ступак, финишировавшая на 2-м месте.

«Призовое место — это всегда успех. Мы ожидали такого результата! Юля и до этого была второй в Давосе. Все абсолютно закономерно! Что касается результата Непряевой, то могу только предполагать, но, возможно, за эти десять дней была проделана большая работа. И может, был сделан акцент на какой-то объемной работе. И пока либо Непряева не отошла, либо пока набирает обороты, либо же горы на данном этапе вот так действуют на Наталью. Здесь не скажешь конкретно... Нужно спрашивать конкретно Наталью, как она себя чувствует», — сказал Легков.

(Владислав Флегонтов)