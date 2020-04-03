Легков организовал доставку защитных масок и экранов для медиков из Красноармейска

Российский лыжник и депутат Московской областной думы Александр Легков организовал доставку защитных масок и экранов для медиков.

— Мы привезли защитные маски и экраны для медиков Красноармейска, — написал Легков в Instagram. — Они сегодня на передовой и не могут, как большинство из нас, остаться дома и избежать лишних контактов. Спасибо им большое за мужество, а мы обязательно будем помогать, чем сможем.