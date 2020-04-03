Легков организовал доставку защитных масок и экранов для медиков из Красноармейска
Российский лыжник и депутат Московской областной думы Александр Легков организовал доставку защитных масок и экранов для медиков.
— Мы привезли защитные маски и экраны для медиков Красноармейска, — написал Легков в Instagram. — Они сегодня на передовой и не могут, как большинство из нас, остаться дома и избежать лишних контактов. Спасибо им большое за мужество, а мы обязательно будем помогать, чем сможем.
Мы привезли защитные маски и экраны для медиков Красноармейска. Они сегодня на передовой и не могут, как большинство из нас, остаться дома и избежать лишних контактов. Спасибо им большое за мужество, а мы обязательно будем помогать, чем сможем. И, конечно, спасибо моим друзьям из красноармейских компаний «Flexpocket» и «Пластик Он Лайн» за такое нужное производство и такой подарок своим землякам-медикам. #спасибоврачам