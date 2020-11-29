Легков оценил результаты российских лыжников в финской Руке

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал результаты российских спортсменов на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

Норвежец Йоханнес Клебо стал первым, второе место занял россиянин Александр Большунов.

— Шикарные ощущения, позитивное настроение, хороший результат, — сказал Легков в интервью «СЭ». — Лично я думаю, что сегодня Большунов выбрал правильную тактику, потому что Клебо сильный финишер. Александр сделал все возможное, но пока не получилось немного. Все это ерунда, впереди еще много гонок там можно будет и вернуть желтую майку. Визуально Большунов в хорошем состоянии, набирает с каждым стартом.

Второе место Татьяны Сориной меня не удивило, потому что она показывала хороший результат на контрольных стартах, летом на соревнованиях и на подготовке. Все закономерно: кто как тренируется, тот так и бегает. (Анастасия Пастернак)