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Сегодня, 20:00

Легков оценил действия Вяльбе после отстранения россиян от международных соревнований

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» оценил действия главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

— Нет ощущения, что FIS не очень стремится нас возвращать, потому что мы сами не очень и хотим?

— А кто сказал, что не хочет туда?

— Ну, Елена Вяльбе выдвигает свои условия, говорит, что в нейтральном статусе россияне не поедут, только с флагом. Это более жесткая позиция, чем у большинства других федераций.

— Правильно, она защищает своих спортсменов, я ее поддерживаю. Не раз говорил, что история с нейтральным статусом после Сочи и сейчас — абсолютно разные, поэтому она так и высказывается. Мы же все видим, что происходит с другими странами — сейчас не только с нашим участием военные действия происходят, но почему-то в других случаях никто не говорит об отстранениях.

Все наглядно, как бы там ни высказывались, не крутили и виляли хвостом. И здравые люди понимают, что отношение к России предвзятое. FIS следует указаниям — уж не знаю, МОК, еще кого-то, американцев со спонсорами, норвежцев, скандинавов. Это очевидно. Поэтому правильно она делает, заявляет свою позицию — почему мы должны клянчить? Все равно это ничего не изменит. Мы готовы приезжать, выступать, ни от чего не отказываемся. Не хотите — будем свои соревнования развивать, у нас сильных спортсменов тоже много. Но спортсменам придется потерпеть, да. Сейчас жизнь такая, что ко всему привыкаешь. Новое быстро становится нормой. Будем пока соревноваться здесь. Не думаю, что когда они нас вернут с флагом и гимном, то кто-то из наших откажется ехать, — предположил Легков.

Александр Легков. «В Эстонии на средний палец ответил целой рукой — потом писали: послал всю страну». Истории от Легкова
Александр Легков
Елена Вяльбе
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