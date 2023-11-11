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Сегодня, 18:00

Легков объяснил, почему Большунову не должно стать скучно без международных стартов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» оценил мотивацию лучшего лыжника России Александра Большунова в новом сезоне.

— Большунову не станет скучно?

— Ему виднее. Вообще все делается для того, чтобы не было скучно. Новые турниры развиваются, есть стимулы, связанные с призовыми. Это его профессия, работа, он живет в этом виде спорта, должна быть по идее любовь к лыжам. Поэтому не должно быть скучно, за его мотивацию я не волнуюсь. Конечно, хотелось бы международных конкурентов, лучших, лидеров. Но как есть. Надеемся, скучно им не будет. Молодежи точно не будет скучно.

Сейчас появляется много нововведений, правительство рассматривает проведение различных соревнований, поднимает их статус и уровень. Для спортсменов данная ситуация — плюс. Я жду от молодежи результатов — она второй год будет бегать с лидерами. Не думаю, что за год что-то сильно поменялось — если наши сейчас поедут за рубеж, они не будут выглядеть слабее. Абсолютно уверен, что все на самом топовом уровне, как и было в международные сезоны. А так главное — чтобы лидеры проявляли себя, была красивая борьба и зрителям было интересно смотреть, — сказал Легков.

Полностью интервью с Александром Легковым читайте на сайте «СЭ».

Александр Большунов
Александр Легков
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