Легков — о победе Большунова: «Сильнейший спортсмен, в очередной раз всем все показал»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал для «СЭ» результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов. После завала спортсмен шел 38-м, но смог финишировать первым. Вторым в масс-старте стал норвежец Йоханнес Клебо, третий — его соотечественник Пол Голберг.
— Сильнейший спортсмен, в очередной раз всем все показал. Сегодня была блестящая гонка. Саша молодец, что не пал духом и смог опередить на финише одного из сильнейших спринтеров на данный момент — Голберга и сильнейшего спринтера — Клебо.
Думаю, что он давно оставил все посторонние разговоры позади. Если кто и вспоминает об этом — только журналисты.
Ранее, 30 января, тренер сборной России Юрий Бородавко отметил высокую конкуренцию в масс-старте.
(Владимир Пушкарев)
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