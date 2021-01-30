Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал для «СЭ» результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов. После завала спортсмен шел 38-м, но смог финишировать первым. Вторым в масс-старте стал норвежец Йоханнес Клебо, третий — его соотечественник Пол Голберг.

— Сильнейший спортсмен, в очередной раз всем все показал. Сегодня была блестящая гонка. Саша молодец, что не пал духом и смог опередить на финише одного из сильнейших спринтеров на данный момент — Голберга и сильнейшего спринтера — Клебо.

Думаю, что он давно оставил все посторонние разговоры позади. Если кто и вспоминает об этом — только журналисты.

Ранее, 30 января, тренер сборной России Юрий Бородавко отметил высокую конкуренцию в масс-старте.

(Владимир Пушкарев)