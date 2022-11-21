Легков — о контракте своего бренда с ФЛГР: «Актуально, чтобы сборную России экипировали русские бренды»

Прославленный российский лыжник Александр Легков прокомментировал подписание контракта между своим брендом лыжных очков и Федерацией лыжных гонок России.

«Мы подписали контракт с ФЛГР на четыре года, — приводит Sport24 слова Легкова. — Здорово, что начался такой процесс и есть возможность поучаствовать в экипировании нашей сборной. У нас в команде очень многие бегали в иностранных брендах. Считаю, что нужно самим развиваться и пробовать делать так, чтобы сборную экипировали российские бренды. В нынешнее время это особенно актуально. Очень надеемся на успешное сотрудничество».

Теперь все лыжники сборной России будут кататься в очках фирмы Легкова.

«Со всеми спортсменами находимся в плотном контакте. Детали по удобству ношения очков будем корректировать. Кто-то говорит, условно, что очки запотевают чуть больше, чем другие. Этот вопрос мы будем регулировать. Скоро выйдет новая коллекция, будет представлена другая форма очков. Но все это дело привычки. Для перехода на что-то новое всегда нужно время. Я надеюсь, что пройдет определенное время и всем лыжникам все будет нравиться. Однозначно будем общаться со спортсменами на тему — как и что улучшить. Это мы и делаем», — подчеркнул Легков.