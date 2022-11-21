Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 20:33

Легков — о контракте своего бренда с ФЛГР: «Актуально, чтобы сборную России экипировали русские бренды»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Прославленный российский лыжник Александр Легков прокомментировал подписание контракта между своим брендом лыжных очков и Федерацией лыжных гонок России.

«Мы подписали контракт с ФЛГР на четыре года, — приводит Sport24 слова Легкова. — Здорово, что начался такой процесс и есть возможность поучаствовать в экипировании нашей сборной. У нас в команде очень многие бегали в иностранных брендах. Считаю, что нужно самим развиваться и пробовать делать так, чтобы сборную экипировали российские бренды. В нынешнее время это особенно актуально. Очень надеемся на успешное сотрудничество».

Теперь все лыжники сборной России будут кататься в очках фирмы Легкова.

«Со всеми спортсменами находимся в плотном контакте. Детали по удобству ношения очков будем корректировать. Кто-то говорит, условно, что очки запотевают чуть больше, чем другие. Этот вопрос мы будем регулировать. Скоро выйдет новая коллекция, будет представлена другая форма очков. Но все это дело привычки. Для перехода на что-то новое всегда нужно время. Я надеюсь, что пройдет определенное время и всем лыжникам все будет нравиться. Однозначно будем общаться со спортсменами на тему — как и что улучшить. Это мы и делаем», — подчеркнул Легков.

Источник: sport24.ru
1
0
Читайте также
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
«Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панжинский предположил, почему первый этап Кубка России по лыжным гонкам транслировали с помощью веб-камер
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости