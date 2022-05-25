Легков: «Надеемся, что наши спортсмены будут выступать на международной арене»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре «СЭ» отреагировал на слова главы комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегарда Ульванга о том, что российские спортсмены могут надолго остаться без лыжных стартов.

«Наши спортсмены самого высокого уровня, — сказал Легков «СЭ». — Ребята, которые соревнуются с Большуновым, соревнуются с мировым лидером. Им есть, за кем тянуться. Потери результатов, ухудшение формы и хода быть не должно, потому что есть Большунов. Но и ему нужна конкуренция в лице Клебо и других сильных спортсменов. Большунову будет тяжелее, потому что он будет задавать уровень конкуренции для других спортсменов. Соревнования внутри России будут хорошего уровня. Но хотелось бы, чтобы Россия выступала на международных соревнованиях, потому что конкуренция рождает высокие результаты. Я общался с ребятами. Они понимают, что будет такая ситуация, какая сложится. Но на мировой арене выступать будет лучше. Кубок мира — другой уровень».

Легков также надеется, что российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

«Возможно, в России сделают условия для спортсменов, чтобы они могли чувствовать дух, сравнимый с этапами Кубка мира. Конкуренция внутри у нас есть. Если смогут перенести составляющие Кубка мира — ребята побегают с огромным удовольствием. Может, какой-то стимул в виде призовых дадут. Я буду только рад за ребят. Вообще, конечно, надеемся, что наши спортсмены будут выступать на международной арене», — добавил Легков.

FIS из-за ситуации на Украине отстранила от международных соревнований российских и белорусских спортсменов на текущий сезон. Решения по следующему розыгрышу пока нет.