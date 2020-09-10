Легков, Крюков и Кругловы выступили против разрушения лыжных трасс

Двукратный олимпийский чемпион советский биатлонист Николай Круглов, его сын четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай и олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Никита Крюков подписали петицию против строительства карьера по добыче формовочных песков на месте лыжных трасс в поселке Дубравный под Нижним Новгородом.

«Организация-подрядчик в обход регионального Правительства уже получила в Москве лицензию на строительство песчаного карьера на территории лесного массива площадью 40 гектаров на ближайшие 20 лет.

Это уничтожит не только лыжные трассы баз «Олень» и «Красное Сормово», на которых тренируется наше подрастающее поколение спортсменов, но и все излюбленные места любителей активного образа жизни!

Эти трассы существуют с середины прошлого века и являются излюбленным местом тренировок и активного отдыха нижегородцев всех возрастов. На базах «Красное Сормово» и «Олень» занимаются около 1000 детей и юношей в секциях спортивного ориентирования и лыжных гонок. Здесь проводятся мероприятия по зимним и летним видам спорта. Строительство карьера в таком месте — грубое нарушение интересов нижегородцев. Давайте не позволим уничтожить наш лес и наши лыжные трассы", — идет речь в петиции, адресованной губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.