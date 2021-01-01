Лампич лишили второго места в спринте на «Тур де Ски»
17:24
Словенка Анамария Лампич лишилась второго места в спринте на первом этапе «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.
Как сообщается в пресс-релизе FIS, словенка лишена серебра за воспрепятствование другому спортсмену при обгоне. На одном из поворотов Лампич обошла представительницу Швейцарии Надин Фендрих, которая в результате маневра словенки потеряла равновесие и упала.
Таким образом, второе место досталось американке Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции. Победу одержала еще одна шведка Линн Сванн.
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