Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Лампич лишили второго места в спринте на «Тур де Ски»

17:24
Теги:

Словенка Анамария Лампич лишилась второго места в спринте на первом этапе «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Как сообщается в пресс-релизе FIS, словенка лишена серебра за воспрепятствование другому спортсмену при обгоне. На одном из поворотов Лампич обошла представительницу Швейцарии Надин Фендрих, которая в результате маневра словенки потеряла равновесие и упала.

Таким образом, второе место досталось американке Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции. Победу одержала еще одна шведка Линн Сванн.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир