Кулешова объяснила, почему не комментировала в СМИ скандал с гостиничным номером в Казани
Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему не комментировала скандал, который случился на этапе Кубка России в январе в Казани. Тогда Кулешова записала видео из гостиничного номера, в котором пожаловалась на условия проживания. Ситуация широко обсуждалась в СМИ.
— Ты эту историю в СМИ особо не комментировала, хотя уверен, что запросы были. Почему отказывалась?
— А для чего? Чтобы это еще больше раздувалось?
— Прояснить свою точку зрения.
— А зачем? Она кому интересна? Люди говорят и будут говорить. От этого не скроешься. Либо ты на этом зацикливаешься, либо идешь своей дорогой. Зачем мне кому-то что-то доказывать?
— Видео удалила, чтобы остановить поток?
— Да, остановить негатив. Понимала, что люди воспринимают это с другой стороны. Мне не хотелось негатива на своей странице.
— Как-нибудь сказалась на тебе эта история? На твоих выступлениях?
— На выступлениях — нет. Я могу спокойно абстрагироваться от таких психологических моментов. На результат никак не повлияло. Просто телефон начал разрываться. Писали незнакомые люди, звонили. Я не понимала, что происходит. Какие-то корреспонденты стали звонить моему мужу и моим родителям, — сказала Кулешова «СЭ».