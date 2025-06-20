Кулешова объяснила, почему не комментировала в СМИ скандал с гостиничным номером в Казани

Бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему не комментировала скандал, который случился на этапе Кубка России в январе в Казани. Тогда Кулешова записала видео из гостиничного номера, в котором пожаловалась на условия проживания. Ситуация широко обсуждалась в СМИ.

— Ты эту историю в СМИ особо не комментировала, хотя уверен, что запросы были. Почему отказывалась?

— А для чего? Чтобы это еще больше раздувалось?

— Прояснить свою точку зрения.

— А зачем? Она кому интересна? Люди говорят и будут говорить. От этого не скроешься. Либо ты на этом зацикливаешься, либо идешь своей дорогой. Зачем мне кому-то что-то доказывать?

— Видео удалила, чтобы остановить поток?

— Да, остановить негатив. Понимала, что люди воспринимают это с другой стороны. Мне не хотелось негатива на своей странице.

— Как-нибудь сказалась на тебе эта история? На твоих выступлениях?