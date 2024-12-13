Кулешова из-за простуды больше не выступит на третьем этапе Кубка России

Российская лыжница Анастасия Кулешова из-за простуды пропустит спринт и гонку преследования на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«К сожалению, я не смогу принять участие в следующих 2-х гонках 3-го этапа Кубка России (спринт, персьют) по состоянию здоровья. Простуда все-таки меня одолела. И мы с тренером приняли решение, что лучше будет пропустить гонки. Очень надеюсь, что смогу придти в норму к Кирово-Чепецку», — написала Кулешова в своем Telegram-канале.

Женский спринт на третьем этапе Кубка России свободным стилем запланирован на 14 декабря, гонка преследования состоится 15 декабря.

12 декабря Кулешова заняла второе место в 10-километровой гонки свободным стилем в Чусовом.