Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:30

Кулешова из-за простуды больше не выступит на третьем этапе Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская лыжница Анастасия Кулешова из-за простуды пропустит спринт и гонку преследования на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«К сожалению, я не смогу принять участие в следующих 2-х гонках 3-го этапа Кубка России (спринт, персьют) по состоянию здоровья. Простуда все-таки меня одолела. И мы с тренером приняли решение, что лучше будет пропустить гонки. Очень надеюсь, что смогу придти в норму к Кирово-Чепецку», — написала Кулешова в своем Telegram-канале.

Женский спринт на третьем этапе Кубка России свободным стилем запланирован на 14 декабря, гонка преследования состоится 15 декабря.

12 декабря Кулешова заняла второе место в 10-километровой гонки свободным стилем в Чусовом.

Источник: https://t.me/kuleshovanastya/216
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бородавко считает, что Большунов пробежит все гонки в Чусовом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости