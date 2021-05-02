Куклина рассказала, где проведет отпуск
17:29
Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, где планирует провести отпуск.
«В этом году мы вновь семьей не поехали отдыхать на моря и океаны. Многие спрашивают, почему?
Раньше я думала, что не могу без моря, солнца, загара и т.д. Но в прошлом году изоляция изменила мои взгляды. В итоге я была рада изоляции, как не знаю, чему и кому.
Я провела самый лучший отпуск за многие годы. И в этом году мы так же решили провести время дома. Всех с праздником Пасхи", — написала Куклина.
Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.
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