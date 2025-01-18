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Сегодня, 13:50

Терентьев и Фалеева выиграли спринты на пятом этапе Кубка России в Казани

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские лыжники Александр Терентьев и Анастасия Фалеева одержали победу в спринтерских гонках классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани.

Терентьев преодолел дистанцию за 2 минуты 55,60 секунды. Вторым стал Ермил Вокуев, отставший от лидера на 0,14 секунды. Тройку призеров замкнул Александр Большунов (+0,54).

Фалеева финишировала за 3 минуты 25,77 секунды. Также медали завоевали Наталья Терентьева (+0,15) и Алена Баранова (+1,29).

Кубок России-2024/25

5-й этап. Казань

Мужчины. Спринт

1. Александр Терентьев — 2.55,60

2. Ермил Вокуев — +0,14

3. Александр Большунов — +0,54

Женщины. Спринт

1. Анастасия Фалеева — 3.25,77

2. Наталья Терентьева — +0,15

3. Алена Баранова — +1,29

Александр Терентьев
Анастасия Фалеева
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