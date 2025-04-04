Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке России в Кировске

Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на Кубке России по лыжным гонкам в Кировске.

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 35,7 секунды.

На втором месте расположился Павел Соловьев с отставанием на 3,7 секунды. Тройку замкнул Савелий Коростелев (+19,9 секунды).

6 апреля на Кубке России пройдет масс-старт у женщин и мужин. Старт гонки у женщин— в 10.00 по московскому времени. Старт гонки у мужчин — в 11.00.