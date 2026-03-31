Кубок России по лыжным гонкам: трансляция мужской гонки 15 км

На Кубке России будет проведена мужская гонка на 15 км

Мужская гонка на 15 км классическим стилем на финале Кубка России по лыжным гонкам пройдет во вторник, 31 марта. Начало — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит с 28 марта по 5 апреля в Апатитах и Кировске (Мурманская область). Во вторник также состоится женская гонка на 10 км классическим стилем.