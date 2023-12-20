Кубок России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию гонок 20 декабря в прямом эфире

В 11.00 мск начнется женская гонка с раздельным стартом на Кубке России в Кирово-Чепецке

20 декабря в Кирово-Чепецке стартует IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. В среду на территории комплекса «Перекоп» пройдут мужская и женская гонки классическим стилем с раздельным стартом.

В 11.00 по московскому времени выйдут на старт женщины, которым нужно будет преодолеть дистанцию 5 километров, а в 12.30 — мужчины (10 километров).

Смотреть бесплатно видеотрансляцию стартов четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Кирово-Чепецке можно в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи live». Начало — в 10.30 мск.

Ранее, 16 декабря, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 10 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Кубок России по лыжным гонкам: расписание и трансляции этапа в Кирово-Чепецке (20 — 24 декабря)