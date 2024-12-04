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Сегодня, 08:29

Лыжница Смирнова выиграла масс-старт на втором этапе Кубка России

Камила Абдурахманова
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Екатерина Смирнова стала победительницей 20-километрового масс-старта свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Смирнова показала результат 54 минуты 44,0 секунды. Второй стала Арина Каличева (+2,3 секунды), бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,9).

Изначально второй этап Кубка России должен был пройти на базе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 1 по 4 декабря, но позднее был перенесен в Вершину Теи из-за погодных условий.

В рамках второго этапа Кубка России в среду, 4 декабря, состоится мужской масс-старт: спортсмены преодолеют дистанцию в 20 километров.

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Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап. Вершина Теи

Женщины. Масс-старт, свободный стиль. Топ-3

1. Екатерина Смирнова — 54 минуты 44,0 секунды

2. Арина Каличева +2,3

3. Арина Пеклецова +5,9

Екатерина Смирнова
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