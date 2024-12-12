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Сегодня, 10:22

Лыжница Каличева выиграла гонку на 10 км на третьем этапе Кубка России

Даниил Аршавский
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Арина Каличева стала победительницей 10-километровой гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

Каличева показала результат 26 минут 18,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+19,4 секунды), бронзу завоевала Екатерина Смирнова (+19,6).

В четверг, 12 декабря, также состоится мужская гонка: спортсмены преодолеют дистанцию в 15 километров.

Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Арина Каличева — 26 минут 18,6 секунды

2. Анастасия Кулешова +19,4

3. Екатерина Смирнова +19,6

Анастасия Кулешова
Екатерина Смирнова
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