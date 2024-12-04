Лыжник Ардашев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России
Сергей Ардашев стал победителем 20-километрового масс-старта свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).
Ардашев прошел дистанцию за 48 минут 19,2 секунды. Ранее на этом этапе он также победил в спринте и занял третье место в гонке на 10 км классическим стилем. Второе место в масс-старте занял Данил Нелипа (+0,9). Третьим стал Александр Ившин (+1,2).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не участвовал в гонке из-за проблем со здоровьем. Мужская гонка с общего старта стала завершающим соревнованием в рамках второго этапа Кубка России.
Кубок России по лыжным гонкам
2-й этап. Вершина Теи
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль. Топ-3
1. Сергей Ардашев — 48 минут 19,2 секунды
2. Данил Нелипа +0,9
3. Александр Ившин +1,2