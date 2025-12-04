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Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России в Тюмени

Сергей Ярошенко

Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 52,8 секунды.

Второе место заняла Евгения Крупицкая с отставанием в 8,1 секунды, третьей стала Екатерина Никитина (+25,5).

Позднее в четверг в Тюмени пройдет гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом у мужчин. Начало гонки — в 11.00 по московскому времени.

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Евгения Крупицкая
Алина Пеклецова
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