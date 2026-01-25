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Лыжные гонки

25 января, 13:26

Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин, выступающие за сборную ХМАО-Югра, выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка России-2025/26 в Сыктывкаре.

Спортсмены прошли гонку за 17 минут и 8,08 секунды. Второе место заняла команда Татарстана, за которую выступили Сергей Ардашев и Иван Горбунов. Они уступили Тиунову и Митрошину 1,01 секунды. На третьей строчке — команда Красноярского края, в составе которой вышли Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк. Они уступили победителям 1,11 секунды.

Мужской командный спринт стал заключительной гонкой на этапе Кубка России-2025/26 в Сыктывкаре. Финальный этап турнира пройдет с 28 марта по 5 апреля в Кировске.

Константин Тиунов и&nbsp;Егор Митрошин стали победителями командного спринта.Первый командный спринт на Кубке России — и сразу сенсации! Югра победила фаворитов, а Степанова сотворила чудо

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Егор Митрошин
Константин Тиунов
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