Кубок России, этап в Ижевске: онлайн-трансляция спринта

На этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске в субботу, 20 декабря, состоятся спринтерские гонки. Начало квалификации у женщин — в 10.30 по московскому времени, у мужчин — в 11.00. С 12.20 пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги.

Следить за результатами и обзорами Кубка России можно на сайте «СЭ» в разделе о лыжных гонках и на странице турнира.

Спринтерский гонки в полном объеме покажут канал «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. С 12.20 мск трансляцию будут вести канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Планета», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Кубок России по лыжным гонкам стартовал в ноябре и завершится в апреле. Запланированы семь этапов и финал.