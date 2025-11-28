Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке

Трехкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира-2025/26 в Руке.

Она преодолела дистанцию за 15 минут 31,8 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, уступившая 10,5 секунды. Тройку лидеров замкнула шведка Моа Илар с отставанием на 18,3 секунды.

Позднее 28 ноября в Руке пройдет гонка на 10 км классическим стилем у мужчин. Она запланирована на 15:15 по московскому времени.