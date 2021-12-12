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Кубок мира по лыжам, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

14:45
Наталья Непряева. Фото Reuters
Наталья Непряева. Фото Reuters
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Сегодня, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) состоится женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем на Кубке мира по лыжам. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Евгения Крупицкая

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Женская индивидуальная гонка на Кубке мира в Давосе. Онлайн

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Сергей Ревенко все материалы автора
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