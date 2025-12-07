Клебо занял седьмое место в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме

Норвежец Эйнар Хедегарт победил в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 02,1 секунды. Вторым стал Андреас Рее с отставанием 0,4 секунды, третьим — Мартин Левстрем Ниенге (+10,1 секунды). Оба представляют сборную Норвегии.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо финишировал седьмым (+21,2 секунды).

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап. Тронхейм (Норвегия)

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины, топ-6

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 23.02,1

2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — 0,4

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 10,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 11,4

5. Харальд Амундсен (Норвегия) — 14,8

6. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) — 17,4