На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти прошла первая гонка — женский скиатлон. Победу одержала вернувшаяся вместе со сборной Норвегии на КМ Тереза Йохауг. Она опередила ближайшую преследовательницу почти на полминуы.

Все первые три призовых места заняли спорстменки из Норвегии.

Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.45,1

2. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — отставание 28,1

3. Хейди Венг (Норвегия) — 29,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29,7

5. Джессика Диггинс (США) — 30,1

6. Наталья Непряева (Россия) — 1.02,5

16. Анна Нечаевская (Россия) — 2.17,1

18. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.34,8

26. Мария Истомина (Россия) — 3.32,0

28. Алия Иксанова (Россия) — 3.48,5

35. Лилия Васильева (Россия) — 4.24,6

42. Наталья Мекрюкова (Россия) — 6.36,9