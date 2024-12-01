Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в финской Руке

Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 46 минут 4,0 секунды. Норвежцы заняли весь пьедестал гонки. Вторым стал Ян Томас Йенссен, отставший от лидера на 0,9 секунды, третьим — Мартин Нюэнгет (+1,9).

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия)

Масс-старт

Мужчины

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 46.4,0

2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — + 0,9

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +1,9

4. Мика Вермюлен (Австрия) — +2,9

5. Андреас Рее (Норвегия) — +8,0

6. Симен Крюгер (Норвегия) — +8,2