Кубок мира по лыжам, мужская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам. Начало гонки — в 13.40 по московскому времени.

Состав сборной России: Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Мужская и женская индивидуальная гонка на Кубке мира в Давосе. Онлайн