Ступак взяла серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира по лыжным гонками в Фалуне прошел женский масс-старт на 10 километров.

Россиянка Юлия Ступак мощно накатила на финише и прорвалась на второе место. Победу одержала шведка Линн Сван.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,5

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4

3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9

4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1

5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5

6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 7,7

7. Джессика Диггинс (США) — 8,3

23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1

28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5

36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8

44. Мария Истомина (Россия) — 1.52,1