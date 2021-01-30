Ступак взяла серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
17:22
На этапе Кубка мира по лыжным гонками в Фалуне прошел женский масс-старт на 10 километров.
Россиянка Юлия Ступак мощно накатила на финише и прорвалась на второе место. Победу одержала шведка Линн Сван.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,5
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4
3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9
4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1
5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5
6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 7,7
7. Джессика Диггинс (США) — 8,3
23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1
28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5
36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8
44. Мария Истомина (Россия) — 1.52,1
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