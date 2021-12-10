Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе: где покажут трансляции

С 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдет третий этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам. Предлагаем ознакомиться с расписанием гонок, в которых примет участие сборная России.

Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе (время московское):

11 декабря. 13.45. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация

11 декабря. 14.20. Мужчины. Спринт, свободный стиль, квалификация

11 декабря. 16.15. Женщины. Спринт, свободный стиль, финал

11 декабря. 16.40. Мужчины. Спринт, свободный стиль, финал

12 декабря 13.40. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем

12 декабря. 16.00. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем

Видеотрансляции гонок 3-го Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в прямом эфире покажут на сайтах matchtv.ru и Eurosport 1.

В состав мужской сборной России вошли: Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

У женщин: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Евгения Крупицкая и Анастасия Рыгалина.

Третий этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе: основная информация