Кубок мира по лыжным гонкам: расписание первого этапа

В финской Руке стартует первый этап Кубка мира-2019/20 по лыжным гонкам. Он пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

В рамках мини-тура запланированы мужской и женский спринт (классическим стилем), гонки мужчин и женщин с раздельным стартом (классика) и преследование (свободным стилем).

Состав сборной России на первый этап Кубка мира

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

Женщины: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царева.

Календарь первого этапа Кубка мира-2019/2020: расписание мини-тура в Руке

29 ноября, 14:30 — мужской и женский спринт, классический стиль

30 ноября, 11:45 — 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

30 ноября, 13:30 — 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

1 декабря, 12:10 — 10 км, преследование, женщины, свободный стиль

1 декабря, 13:25 — 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

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