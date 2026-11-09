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Лыжные гонки
Крюков — о возвращении российских лыжников на международные старты: «Наши спортсмены уже к Новому году могут вернуться на прежний уровень»

Крюков — о возвращении российских лыжников на международные старты: «Наши спортсмены уже к Новому году могут вернуться на прежний уровень»

Александр Абустин
корреспондент

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков в комментарии «СЭ» поделился мнением о перспективах российских лыжников после возвращения на международную арену.

«Не думаю, что нам потребуется длительный срок, чтобы вернуться на прежний уровень. В течение зимы мы можем все наверстать. Наши спортсмены уже к Новому году могут это сделать. Хочется, чтобы быстрее происходило наше возвращение. Все уже соскучились по соревнованиям с мировой элитой, к которой мы тоже относимся, безусловно», — сказал Крюков «СЭ».

В сентябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

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Никита Крюков
Лыжные гонки
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