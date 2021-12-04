Крюгер выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Большунов не попал в топ-10

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Крюгер преодолел дистанцию за 32 минуты и 26,2 секунды. Весь подиум заняли норвежские спортсмены: Ханс Холунд стал вторым (отставание — +1,6 секунды), на третьей строчке — Мартин Левстрем Ниенге.

Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который стал 4-м (+21,0). Денис Спицов занял 13-е место (+43,6), Александр Большунов — 14-е (+44,3), Иван Якимушкин — 15-е (+47,4). Артем Мальцев показал 21-й результат (+1.03,8), Андрей Ларьков — 22-й (+1.06,8), Сергей Устюгов — 24-й (+1.08,7), Евгений Белов — 37-й (+1.35,3).

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

Финал

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.26,2

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,6

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 17,5

4. Алексей Червоткин (Россия) — 21,0

5. Михал Новак (Чехия) — 21,1

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 27,2

13. Денис Спицов (Россия) — 43,6

14. Александр Большунов (Россия) — 44,3

15. Иван Якимушкин (Россия) — 47,4

21. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,8

22. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,8

24. Сергей Устюгов (Россия) — 1.08,7

37. Евгений Белов (Россия) — 1.35,3