Крюгер выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Большунов не попал в топ-10
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Крюгер преодолел дистанцию за 32 минуты и 26,2 секунды. Весь подиум заняли норвежские спортсмены: Ханс Холунд стал вторым (отставание — +1,6 секунды), на третьей строчке — Мартин Левстрем Ниенге.
Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который стал 4-м (+21,0). Денис Спицов занял 13-е место (+43,6), Александр Большунов — 14-е (+44,3), Иван Якимушкин — 15-е (+47,4). Артем Мальцев показал 21-й результат (+1.03,8), Андрей Ларьков — 22-й (+1.06,8), Сергей Устюгов — 24-й (+1.08,7), Евгений Белов — 37-й (+1.35,3).
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
Финал
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.26,2
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,6
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 17,5
4. Алексей Червоткин (Россия) — 21,0
5. Михал Новак (Чехия) — 21,1
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 27,2
13. Денис Спицов (Россия) — 43,6
14. Александр Большунов (Россия) — 44,3
15. Иван Якимушкин (Россия) — 47,4
21. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,8
22. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,8
24. Сергей Устюгов (Россия) — 1.08,7
37. Евгений Белов (Россия) — 1.35,3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю