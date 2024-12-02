Крюгер признался, что в отсутствие Большунова норвежские лыжники стали менее добрыми друг к другу

Двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер заявил, что норвежские лыжники стали относиться менее осторожно друг к другу после отстранения россиян от международных турниров.

Российские спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года.

«За годы без России между нами больше конкуренции. Мы были добрее друг к другу, но в конце концов мы соперники. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Есть баланс, но мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соперничала с Большуновым», — цитирует Крюгера VG.

27-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира. Также он дважды выигрывал лыжную многодневную гонку Тур де Ски.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 стартовал 29 ноября в Руке (Финляндия) и завершится 23 марта в другом финском городе Лахти.