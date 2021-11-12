Крянин: «Только дальнейшие соревнования покажут, может ли Устюгов бороться с Большуновым»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин подвёл итоги мужской спринтерской гонки на турнире в Муонио (Финляндия).

«Хорошие впечатления от первой гонки сезона. Видно, что Устюгов уже очень опытный спортсмен, он грамотно распределил силы, — приводит слова Крянина «Чемпионат». — Сейчас Сергей работает, пробует и смотрит, как тактически подойти к гонке, чтобы применять это на этапах Кубка мира и более крупных стартах».

Также вице-президент Федерации сказал, что Устюгов может бороться с Александром Большуновым.

«Сейчас Большунов восстанавливается, поэтому только дальнейшие соревнования рассудят мои слова о том, что Устюгов способен бороться с Александром. Мы можем только предполагать. Любой спортсмен, который выходит на старт, всегда выходит за победой. Дальше все зависит от того, кто лучше подготовлен, тактически правильно отработал, кому больше повезло, тот и выигрывает. Побеждает сильнейший — в этом и заключается интерес соревнований. Если ты не будешь постоянно работать над собой, над лыжами, то не будет результата», — сказал он.

Сергей Крянин также прокомментировал слова Вяльбе о возможном неучастие Глеба Ретивых в Олимпиаде.

«Думаю, что слова Елены Валерьевны о том, что Ретивых не попадёт на Олимпийские игры, вряд ли как-то на него действуют. Мы можем говорить всё что угодно, но всё зависит только от спортсмена. Может быть, сказывается волнение, какие-то другие моменты. Глебу надо поработать над прохождением спусков, поворотов. Если Глеб над этим не работает, то при чём тут слова Вяльбе о непопадании на Олимпиаду?» — добавил Крянин.

12 ноября российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия). Второе место в финале занял еще один россиянин, Александр Терентьев, уступивший Устюгову 0,01 секунды. Большунов из-за травмы не принимал участие.

Турнир в Муонио проходит с 12 по 14 ноября.