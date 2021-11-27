«Большунов потихоньку начинает подниматься». Крянин — об итогах гонки в Руке
Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал итоги классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Радует, что прошлогодние результаты отражаются и в нынешнем сезоне — они не стали хуже, — цитирует Крянина «Чемпионат». — Саша Большунов на дистанции потихоньку начинает подниматься. Думаю, потребуется некоторые время, чтобы войти в оптимальную форму. Рад за Алексея Червоткина. Он профессионально относится к своим обязанностям, выполняет всё то, что просит тренер — Юрий Викторович Бородавко.
Мы видим результат — Червоткин конкурентоспособен. Сергею Устюгову немножко не хватило... Будем смотреть, как выступит на «коньке». Завтрашний день что-то да покажет. Наша команда движется в правильном направлении. Самое главное, ребята горят желанием бороться и показывать хороший результат".
Напомним, гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третьим — Александр Большунов.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4526249-bolshunov-potihonku-nachinaet-podnimatsya-kryanin-ob-itogah-gonki-na-15-km-v-ruke.html
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